Esplode il motore di una pompa d’acqua: grave un 42enne di Biancavilla, trasferito in elisoccorso al Cannizzaro

Un grave incidente sul lavoro si è verificato questa mattina all’interno di un’azienda agricola situata nelle campagne di Scordia, nel Catanese. Un operaio di 42 anni, originario di Biancavilla, è rim...

Un grave incidente sul lavoro si è verificato questa mattina all’interno di un’azienda agricola situata nelle campagne di Scordia, nel Catanese. Un operaio di 42 anni, originario di Biancavilla, è rimasto gravemente ferito a seguito dell’esplosione del motore di una pompa utilizzata per il trasferimento d'acqua.

L’uomo, dipendente di una ditta esterna incaricata di svolgere interventi di manutenzione all’interno del fondo agricolo, ha riportato ustioni di secondo e terzo grado su varie parti del corpo. Le sue condizioni sono state subito giudicate serie dai soccorritori intervenuti sul posto, tanto da richiedere l’intervento dell’elisoccorso. L’operaio è stato trasferito d’urgenza al trauma center dell’ospedale Cannizzaro di Catania, dove si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata.

Sulla dinamica dell’incidente sono in corso le indagini da parte dei carabinieri, in collaborazione con gli ispettori dell’Asp di Catania, che hanno avviato accertamenti per stabilire le cause esatte dell’esplosione e verificare l’eventuale presenza di responsabilità legate alla sicurezza sul luogo di lavoro.

L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza nei cantieri e nei contesti lavorativi agricoli, dove spesso si opera in condizioni complesse e con macchinari soggetti a usura.