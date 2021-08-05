ESPLODE UN'AUTOCISTERNA SULLA STATALE FOGGIA-CANDELA, SOCCORSI SUL POSTO

Una terribile e spaventosa esplosione si è verificata sulla Strada Statale 655 “Bradanica” nel tratto Foggia- Candela. All’altezza del Km 5,500, infatti, si è verificato un incidente stradale che ha c...

Una terribile e spaventosa esplosione si è verificata sulla Strada Statale 655 “Bradanica” nel tratto Foggia- Candela. All’altezza del Km 5,500, infatti, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due mezzi pesanti, tra cui un’autocisterna che ha preso fuoco.

L’esplosione è stata spaventosa con la colonna di fumo che ha raggiunto dimensioni importanti. La strada – così come comunica ANAS – è stata temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, per consentire la messa in sicurezza e il ripristino della viabilità. Nell’impatto, due persone sono rimaste ferite.

Sul posto sono presenti, oltre ai mezzi di soccorso e i Vigili del Fuoco, le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.