ESPLOSIONE ALL'ALBA IN UN TABACCHINO DI LIBRINO, CI SAREBBE UN MORTO
FLASHEsplosione intorno alle ore 04 in un tabacchino del viale Castagnola.Violentissima è stata la deflagrazione che ha coinvolto, secondo le prime indiscrezioni, alcune persone.Sul posto sono present...
FLASH
Esplosione intorno alle ore 04 in un tabacchino del viale Castagnola.
Violentissima è stata la deflagrazione che ha coinvolto, secondo le prime indiscrezioni, alcune persone.
Sul posto sono presenti i soccorsi.
Al momento non note le cause.
L'ex presidente della municipalità San Giorgio Librino, Lorenzo Leone, attraverso il suo profilo social, segnala la presenza di un uomo, che ha perso la vita, nei pressi del luogo dell'esplosione
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215347639101111&set=gm.3136843602993609&type=3&theater&ifg=1
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO