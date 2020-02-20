95047

ESPLOSIONE ALL'ALBA IN UN TABACCHINO DI LIBRINO, CI SAREBBE UN MORTO

FLASHEsplosione intorno alle ore 04 in un tabacchino del viale Castagnola.Violentissima è stata la deflagrazione che ha coinvolto, secondo le prime indiscrezioni, alcune persone.Sul posto sono present...

A cura di Redazione Redazione
20 febbraio 2020 07:20
ESPLOSIONE ALL'ALBA IN UN TABACCHINO DI LIBRINO, CI SAREBBE UN MORTO -
News
Condividi

FLASH

Esplosione intorno alle ore 04 in un tabacchino del viale Castagnola.

Violentissima è stata la deflagrazione che ha coinvolto, secondo le prime indiscrezioni, alcune persone.

Sul posto sono presenti i soccorsi.

Al momento non note le cause.

L'ex presidente della municipalità San Giorgio Librino, Lorenzo Leone, attraverso il suo profilo social, segnala la presenza di un uomo, che ha perso la vita, nei pressi del luogo dell'esplosione

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215347639101111&set=gm.3136843602993609&type=3&theater&ifg=1

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047