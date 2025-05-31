Etna Comics 2025 si apre nel segno di Igort, Battiato e grandi emozioni: tra fumetto, musica e impegno civile

È stata la giornata di Igort, autore del manifesto di quest’anno dedicato a Franco Battiato. Protagonista della conferenza d’apertura con Val Romeo, autrice del manifesto variant, ha raccontato dell’a...

È stata la giornata di Igort, autore del manifesto di quest’anno dedicato a Franco Battiato. Protagonista della conferenza d’apertura con Val Romeo, autrice del manifesto variant, ha raccontato dell’amicizia che lo legava al maestro. «Avevo già fatto questo disegno per lui – ha svelato – ma non gliel’ho mai mandato».

È stata la giornata di Yumiko Igarashi, creatrice di Candy Candy, Georgie e Anna dai capelli rossi, e Camihawke. Quella degli americani Alex Saviuk, considerato uno dei più importanti e prolifici disegnatori di Spider-Man, e Nick Dragotta, co-creatore insieme a Scott Snyder della serie di successo Absolute Batman, targata Panini Comics;

È stata la giornata della gioia di ritrovarsi, dopo un anno. Probabilmente un po’ cambiati, ma in fondo sempre uguali. Tutti accomunati dallo stesso grande amore per il fumetto, il gioco e cultura pop.

Con il taglio nastro in piazza Papa Giovanni XXIII – affidato al presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, e a Stefania Todisco, Head of Events and Partnerships di Rai, affiancati dal direttore Antonio Mannino e dal suo vice, Gianluca Impegnoso, insieme al deputato regionale Nicola D’Agostino, all’assessore comunale allo Sport, Sergio Parisi, e al questore Giuseppe Bellassai – ha preso ufficialmente il via la tredicesima edizione di Etna Comics. E se i padiglioni del centro fieristico Le Ciminiere sono stati presi d’assalto da migliaia di appassionati, allo stand di Panini Comics è letteralmente andata a ruba (ma ancora disponibile) la cover variant a edizione limitata del numero 3627 di Topolino, realizzata da Alessandro Pastrovicchio e dedicata a Franco Battiato.

Grande entusiasmo per la prima giornata del progetto Rai Porte Aperte rivolto agli studenti di tutte le età. Grazie alla nuovissima media partnership con Rai, all’interno del padiglione E4 i più giovani, affiancati dai professionisti Rai, si sono potuti confrontare con vere attrezzature per la messa in onda, vestendo i panni del conduttore, dell’inviato, dell’operatore di ripresa, del regista, ma anche del mixer video, audio e del microfonista.

Emozioni e applausi per gli Sugarfree, la band catanese nota al grande pubblico per gli intramontabili successi “Cleptomania” e “Scusa ma ti chiamo amore”.

Domani alle 14:30 un fuori programma destinato ad accendere il dibattito: arriveranno alla manifestazione Greta Thunberg, attivista ambientale di fama mondiale, fondatrice del movimento Fridays for Future, e Liam Cunningham, attore irlandese noto per il suo impegno nelle campagne umanitarie e per il ruolo di Ser Davos Seaworth nella serie Game of Thrones.

Thunberg, da anni in prima linea nella difesa dei diritti umani e nella lotta alla crisi climatica, e Cunningham, attivamente coinvolto nella sensibilizzazione internazionale sulle violazioni dei diritti umani in Palestina, terranno un panel in Area Movie dal titolo «Freedom Flotilla Coalition - From Catania to Gaza».

L’incontro sarà dedicato alla missione in barca in partenza dal capoluogo etneo con l’obiettivo di raggiungere Gaza e portare sostegno umanitario, promuovendo i diritti umani e la solidarietà internazionale.

Interverranno anche Thiago Ávila, attivista brasiliano per la giustizia sociale e climatica, impegnato in movimenti internazionali per i diritti dei popoli e la democrazia partecipativa, e Yasemin Acar, psicologa sociale, ricercatrice esperta in dinamiche di conflitto, partecipazione politica e movimenti collettivi, ed Ann Wright, attivista per la pace, ex diplomatica statunitense ed ex colonnello dell'esercito degli Stati Uniti.

Riflettori puntati anche su Devon Murray, l'attore che ha interpretato il mitico Seamus Finnigan nella saga di Harry Potter, e il professor Vincenzo Schettini, protagonista dell’incontro “La fisica dei cartoni animati”.

Sul palco, a chiudere la giornata Fabio Celenza con il suo Faffiga X-Files.