Come riporta nel suo profilo personale il vulcanologo dell'INGV Boris Behncke stamattina si è verificata una violenta esplosione freatica, nell'area dell’attuale teatro eruttivo nel versante Etna-Su...

Come riporta nel suo profilo personale il vulcanologo dell'INGV Boris Behncke stamattina si è verificata una violenta esplosione freatica, nell'area dell’attuale teatro eruttivo nel versante Etna-Sud. Ci sono 10 feriti che sono stati colpiti da materiale lavico. Nessuno sarebbe in gravi condizioni. Soltanto sei saranno ricoverati negli ospedali di Catania e Acireale.

COS'È' L'ESPLOSIONE FREATICA??

Si verifica quando il magma riscalda terra o acque di superficie. La temperatura estrema del magma (da 500 a 1.170 °C) provoca l'evaporazione quasi istantanea dell'acqua in vapore, con conseguente esplosione di vapore, acqua, cenere, roccia e bombe vulcaniche

Etna, esplosione freatica al fronte lavico. Ci sono feriti 1/4 Successivo »