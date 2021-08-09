ETNA. FORTISSIMO PAROSSISMO IN CORSO TREMORE A LIVELLI ALTISSIMI
A cura di Redazione
09 agosto 2021 04:55
Ennesimo parossismo in corso sull'etna, accompagnato da forti boati udibili da tutta la provincia.
Come si evince dal grafico fornito dall'Ingv si tratta di un parossismo fortissimo, con un valore così alto mai raggiunto negli ultimi parossismi.
Cenere e lapilli su Zafferana Etnea...
