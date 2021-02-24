ETNA, IN CORSO NUOVO PAROSSISMO. LE IMMAGINI IN DIRETTA DALLE WEBCAM

E' in corso nuovo evento parossistico sull'EtnaWEB CAM DA PATERNO' CANALE LOCAL TEAM ETNA UNO ETNA DUE ETNA TREETNA QUATTRO CRATERI SOMMITALI WEBCAM SCHIENA DELL'ASINOINGV ETNA GUIDE VULCANICHE B...

E' in corso nuovo evento parossistico sull'Etna

BOLLETTINO DELL'INGV

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che alle ore 18 ore locali si registra un incremento in intensità e frequenza dell'attività stromboliana al Cratere di Sud Est, tale attività interessa due bocche poste nella parte più orientale del Cratere di Sud Est. Persiste una debole emissione di cenere.

Prosegue la fase di incremento dell'ampiezza del tremore vulcanico, che mostra valori medio-alti. Le sorgenti risultano localizzate al di sotto del Cratere di Sud Est ad una profondità di circa 2500 m sopra il livello del mare.

Anche l'attività infrasonica è in aumento, e le sorgenti degli eventi sono localizzate in corrispondenza del Cratere di Sud Est.