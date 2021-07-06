ETNA: IN CORSO UNA INTENSA ATTIVITÀ ESPLOSIVA DAL CRATERE DI SUD EST.

Anche l'Etna festeggia l'Italia in finale... Nuova eruzione in corso.L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che dalle 00.00 circa è in corso una intensa attivit...

Anche l'Etna festeggia l'Italia in finale... Nuova eruzione in corso.

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che dalle 00.00 circa è in corso una intensa attività esplosiva dal Cratere di Sud Est. In base al modello previsionale la nube vulcanica si disperse verso SE. Continua l'aumento dell'ampiezza del tremore che raggiunge valori alti. Frequenza e ampiezza degli eventi

infrasonici è in aumento.

I dati della rete clinometrica mostrano una debole variazione alla stazione di Cratere del Piano (ECP). I dati della rete GNSS non mostrano variazioni significative.

A partire dalle ore 23:30 circa, si osserva la ripresa dell’attività stromboliana al Cratere di Sud-Est.

In base al modello previsionale la cenere prodotta dall’attività in corso si disperde in direzione SE. Alle ore 23.25 l’ampiezza del tremore risulta in rapido aumento, raggiungendo la fascia medio-alta. Si notano anche eventi infrasonici con una frequenza di circa 1 al minuto.