ETNA. IN CORSO UNA NUOVA FORTE ATTIVITÀ' STROMBOLIANA
A cura di Redazione
28 giugno 2021 16:39
Ormai non fa piu notizia l'attività dell'Etna.
Dalle ore 16.01 comunica l'Ingv è ripresa l'attività stromboliana al Cratere di Sud-Est, è in corso l'ennesimo parossismo.
E in corso fontana di lava e una nube ben visibile da notevole distanza
In base al vento i territori a rischio ricaduta cenere vulcanica con associati lapilli, generalmente potrebbero essere , Fornazzo, Giarre, Riposto, Milo, Altarello, Torre Archirafi, Petrulli, Archi, Zafferana Etnea, Santa Venerina,