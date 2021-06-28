ETNA. IN CORSO UNA NUOVA FORTE ATTIVITÀ' STROMBOLIANA

Ormai non fa piu notizia l'attività dell'Etna.Dalle ore 16.01 comunica l'Ingv è ripresa l'attività stromboliana al Cratere di Sud-Est, è in corso l'ennesimo parossismo.E in corso fontana di lava e una...

A cura di Redazione 28 giugno 2021 16:39

