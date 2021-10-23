ETNA. INGV: "AMPIEZZA DEL TREMORE VULCANICO E' SUI LIVELLI ALTI"
L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che alle ore 07.40 l'ampiezza del tremore vulcanico è su valori alti.
L'ultima localizzazione del tremore, alle ore 06.45, risulta in prossimità del Cratere di Sud-Est ad una profondità di circa 3,0 km s.l.m. .
Il numero degli eventi infrasonici negli ultimi 10 minuti, alle ore 07.38, è molto alto.
L'ultimo evento infrasonico risulta localizzato in prossimità del cratere CSE.
La copertura nuvolosa consente una visualizzazione estremamente discontinua e parziale dell'area sommitale.
Nel corso della notte è stato possibile osservare ancora i bagliori descritti nel comunicato precedente. Sulla base del modello previsionale, la cenere emessa dall' attività in corso viene dispersa in direzione E NE.
Le reti di monitoraggio delle deformazioni del suolo non mostrano variazioni significative. Esclusivamente la stazione clinometrica di Cratere del Piano mostra una leggera variazione di trend.