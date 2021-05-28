ETNA: INGV LA FONTANA DI LAVA AL CRATERE DI SUD EST È CESSATA, DECREMENTO DEL TREMORE VULCANICO

COMUNICATO INGV ORE 23.24L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che a partire dalle ore 22.50 la fontana di lava al Cratere di Sud Est è cessata. Tale attività...

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che a partire dalle ore 22.50 la fontana di lava al Cratere di Sud Est è cessata. Tale attività ha alimentato una colata che è diretta lungo il fianco del Cratere di Sud-Est, in direzione SO. Dall'analisi delle telecamere di videosorveglianza, a partire dalle 23:05 non si osserva attività esplosiva al Cratere di Sud Est.

Dalle ore 22.40 circa si osserva un repentino decremento dell'ampiezza media del tremore vulcanico i cui valori alle ore 23.00 circa sono rientrati su livelli medi. Il centroide delle sorgenti del tremore vulcanico è localizzato nell'area del Cratere di Sud ESt ad una elevazione di circa 2900 m s.l.m..

Sempre dalle ore 20:40 UTC circa si osserva un rapido decremento dell'attività infrasonica, localizzata al Cratere di Sud Est, che alle ore 20:55 circa si è esaurita.

I dati della reta clinometrica mostrano una graduale deformazione del suolo alle stazioni sommitali a partire dalle 19:20 UTC circa, che ha raggiunto un valore massimo di poco superiore a 0.1 microradianti intorno alle 20:30 UTC e si è conclusa intorno alle 21:00 UTC. Nessuna variazione rilevabile sulle stazioni della rete GNSS.

L’Etna si sta preparando al terzi evento parossistico di giornata.

Da un paio di minuti sta tornando a farsi sentire negli ultimi minuti con una ripresa dell’attività stromboliana dal cratere di Sud-Est.

Il vulcano sta sprigionando forti boati, che negli ultimi minuti sono ben udibili nei comuni pedemontani con diverse segnalazioni che arrivano dalla rete in questi minuti.

Il grafico dell’ampiezza del tremore vulcanico, , mostra un deciso incremento negli ultimi minuti.

In base al modello sulla dispersione delle ceneri, la nube eruttiva si disperde in direzione Est-nord-est del vulcano (Fiumefreddo, Calatabiano, Giardini…)

COMUNICATO INGV ORE 21.35

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che si osserva la ripresa di una debole attività stromboliana al Cratere di Sud Est.

Dalle ore 21 circa si osserva un incremento dell'ampiezza media del tremore vulcanico i cui valori sono attualmente su livelli alti. La localizzazione del centroide delle sorgenti del tremore vulcanico è ubicata nell'area del Cratere di Sud Est ad una

elevazione di circa 3000 m s.l.m..

Sempre dalle ore 21 circa si osserva un incremento dell'attività infrasonica che risulta localizzata al Cratere di Sud Est.

L'analisi delle deformazioni del suolo non mostra, al momento, variazioni di rilievo sulle

reti GNSS e clinometrica

COMUNICATO INGV ORE 18.00

L'Etna si fa risentire nuovamente.

Dalle ore 17.40 si osserva la ripresa di un'attività esplosiva al Cratere di Sud Est.

Dalle 17.55 è visibile inoltre una debole attività stromboliana al Cratere di Sud Est .

In base al modello sulla dispersione delle ceneri, in caso di eruzione questa ricadrebbe Est

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che dalle 17:40 si osserva la ripresa di un'attività esplosiva al Cratere di Sud Est. In base al modello previsionale la nube eruttiva prodotta dall'attività in corso si disperde in direzione Est. Dalle 17.55 è visibile inoltre una debole attività stromboliana al Cratere di Sud Est .

Dalle ore 14:30 UTC circa si osserva un incremento dell'ampiezza media del tremore vulcanico i cui valori sono attualmente su livelli alti. Il centroide delle sorgenti del tremore vulcanico è localizzato nell'area del Cratere di Sud Est ad una elevazione di circa 3000 m s.l.m..

Contemporaneamente, si osserva un incremento dell'attività infrasonica.

L'analisi dei dati di deformazione del suolo mostra l'inizio di una debolissima perturbazione ad alcune stazioni della rete clinometrica intorno alle 15:40 UTC. Nessuna variazione di rilievo alle stazioni della rete GNSS.

Ulteriori aggiornamenti verranno tempestivamente comunicati.

COMUNICATO INGV ORE 09.53

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che dalle ore 07:25 UTC la fontana di lava al Cratere di Sud Est è cessata. L'analisi delle immagini di videosorveglianza mostra che la nube eruttiva ha raggiunto un'altezza di circa 6500 m sul livello del mare.

Dalle ore 07:30 UTC circa si osserva un rapido decremento dell'ampiezza media del tremore vulcanico i cui valori attualmente sono su livelli medi con tendenza all'ulteriore decremento. Il centroide delle sorgenti del tremore vulcanico è localizzato nell'Area del Cratere di Sud Est ad una elevazione di circa 2900 m s.l.m.

Dalle ore 07:10 UTC circa si osserva un rapido decremento dell'attività infrasonica che si è conclusa alle ore 07:35 UTC circa.

L'analisi dei dati delle deformazioni del suolo evidenzia la stabilizzazione dei segnali clinometrici a partire dalle 07:30 UTC circa, dopo la perturbazione che ha raggiunto un'ampiezza massima di circa 0.2 microradianti intorno alle 07:00 UTC. Non si

evidenziano variazioni di rilievo dai segnali delle stazioni della rete GNSS.

COMUNICATO INGV ORE 08.47

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che è in corso una fontana di lava al Cratere di SE. In base al modello previsionale la nube eruttiva prodotta dall'attività in corso si disperde in direzione SE.

Ulteriori aggiornamenti verranno tempestivamente comunicati

Ennesimo parossismo in arrivo? Dalle ore 08.00 si è intensificata l’attività dell’Etna, l’ampiezza del tremore è in aumento, raggiungendo la soglia di livello medio-alto.

In base al modello sulla dispersione delle ceneri, in caso di eruzione questa ricadrebbe a Sud-Est

I paesi più colpiti dalla ricaduta, potrebbero essere: Zafferana Etnea, Santa Venerina, Milo, Giarre, Riposto, Fornazzo, Sant' Alfio

COMUNICATO INGV ORE 08.30

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che si osserva la ripresa di una debole attività stromboliana al Cratere di Sud Est.

Dalle ore 08.00 circa si osserva un incremento dell'ampiezza media del tremore vulcanico i cui valori sono attualmente su livelli alti. Il centroide delle sorgenti del tremore vulcanico è localizzato nell'area del Cratere di Sud Est ad una elevazione di circa 2900 m s.l.m..

Ulteriori aggiornamenti verranno tempestivamente comunicati.