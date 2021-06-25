ETNA: INGV: TREMORE VULCANO A LIVELLO ALTO

Neppure 24 ore e l'Etna ritorna a farsi sentire.L Ingv comunica che dalle ore 19.40 l ampiezza del tremore vulcano è sui livelli alti. In base alle previsioni del vento l'eventuale caduta di cenere...

Neppure 24 ore e l'Etna ritorna a farsi sentire.

L Ingv comunica che dalle ore 19.40 l ampiezza del tremore vulcano è sui livelli alti. In base alle previsioni del vento l'eventuale caduta di cenere riguarda i territori ad est-sud est del vulcano (Zafferana, Giarre e Riposto).

COMUNICATO INGV 20.04

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che a

partire dalle 19.39 , si osserva dalle telecamere di sorveglianza, la ripresa

dell'attività' stromboliana al Cratere di Sud-Est.

Tale attività produce blande emissioni

di cenere che si disperdono rapidamente in prossimità dell'area sommitale del vulcano.

Alle ore 19.40 l'ampiezza del tremore vulcanico è su valori medi con andamento in

leggera crescita.

L'ultima localizzazione del tremore, alle ore 19.15, risulta in prossimità del cratere Cratere di Sud-Est ad una profondità di circa 3,0 km s.l.m.

Il numero degli eventi infrasonici è basso. Gli ultimi eventi risultano localizzati in

prossimità del cratere Cratere di Sud-Est.

Ulteriori aggiornamenti verranno tempestivamente comunica