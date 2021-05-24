ETNA: L’ETNA TORNA A FARSI SENTIRE, BOATI E RIPRESA DELL'ATTIVITÀ STROMBOLIANA

L’Etna si sta preparando al prossimo evento parossistico, sta tornando a farsi sentire negli ultimi minuti con una ripresa dell’attività stromboliana dal cratere di Sud-Est.Il vulcano sta sprigionand...

A cura di Redazione 24 maggio 2021 21:42

Condividi