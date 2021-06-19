ETNA: L'INGV, IN CORSO FORTE ATTIVITA' STROMBOLIANA DAL CRATERE DI SUD-EST

L'Etna torna a farsi sentire, dalle ore 20.15 è iniziata, comunica l'INGV attività stromboliana al Cratere di Sud-Est.In base al vento i territori a rischio ricaduta cenere vulcanica con associati lap...

L'Etna torna a farsi sentire, dalle ore 20.15 è iniziata, comunica l'INGV attività stromboliana al Cratere di Sud-Est.

In base al vento i territori a rischio ricaduta cenere vulcanica con associati lapilli sono tra Nicolosi-Pedara, Trecastagni, San Giovanni la Punta, Catania, Viagrande, Santa li Battiati e forse l’acese meridionale.

COMUNICATO INGV 20.57

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che dalle ore 20.40 circa, si osserva un repentino incremento dell'attività stromboliana al Cratere di Sud-Est, che produce continua emissione di cenere. Sulla base del modello previsionale l'emissione di cenere prodotta dall'attività in corso si disperde in direzione

S.

Dalle ore 20.30 è iniziato un trabocco lavico diretto a sud-ovest.

Prosegue il trend diincremento dell'ampiezza media del tremore vulcanico con valori molto elevati. Il centroide delle sorgenti del tremore vulcanico è localizzato nell'area del Cratere di Sud-Est ad una elevazione di circa 2900-3000 m s.l.m.. Anche l'attività infrasonica si è intensificata e mostra una chiara tendenza ad incrementare sia nel tasso di accadimento

he nell'energia degli eventi infrasonici.

COMUNICATO INGV 20.24

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che si osserva che dalle ore 20.15 è iniziata l'attività stromboliana al Cratere di Sud-Est. Tale attività è accompagnata da una modesta emissione di cenere.

Dalle 18.00 circa si è osservato un incremento dell'ampiezza media del tremore vulcanico i cui valori sono attualmente nel livello alto. Il centroide delle sorgenti del tremore vulcanico è localizzato nell'area del cratere di Sud-Est ad una quota di circa

2900-3000 m sul livello del mare.

Anche l'attività infrasonica, a partire dalle 19.25 circa ha mostrato un incremento nel numero e nell'energia dei transienti infrasonici.

Le reti di monitoraggio delle deformazioni del suolo mostrano modeste variazioni di tilt

alle stazioni sommitali.