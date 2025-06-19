ETNA, NUOVA ATTIVITÀ ESPLOSIVA AL CRATERE DI SUD-EST: NUBE ERUTTIVA VERSO NORD

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Osservatorio Etneo, ha segnalato l’inizio di una nuova fase eruttiva sull’Etna. A partire dalle ore 23:25 UTC (01:25 ora locale) del 18 giugno,...

Secondo il modello previsionale elaborato dai vulcanologi, un'eventuale nube eruttiva derivante da questa attività dovrebbe dirigersi verso nord, ma l’osservazione diretta dell’evento risulta attualmente limitata a causa della copertura nuvolosa presente nell’area sommitale.

Già nella serata di ieri, intorno alle 21:00 UTC, i sensori dell’INGV avevano rilevato un incremento dell’ampiezza media del tremore vulcanico, sebbene con andamento oscillante. Il fenomeno si è intensificato ulteriormente dalle ore 02:00 UTC del 19 giugno, raggiungendo un livello alto alle 02:40 UTC. Il tremore vulcanico è un indicatore dell’attività magmatica in corso nel sottosuolo, e la sua intensificazione rappresenta un chiaro segnale di risalita di magma.

La localizzazione esatta del centroide delle sorgenti del tremore, così come quella degli eventi infrasonici, risulta al momento incerta a causa di problemi tecnici. Tuttavia, i dati precedenti collocavano l’origine del tremore nell’area del Cratere di Sud-Est, e i segnali attuali indicano un aumento degli eventi infrasonici di modesta ampiezza riconducibili alla stessa zona.

Le reti di monitoraggio della deformazione del suolo, in particolare la stazione dilatometrica DRUV e la rete GNSS permanente, non mostrano al momento variazioni significative, segno che non si registrano forti pressioni interne tali da provocare deformazioni visibili del vulcano.

L’INGV ha assicurato che continuerà a monitorare la situazione con attenzione e fornirà tempestivamente ulteriori aggiornamenti in caso di evoluzioni.