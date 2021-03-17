ETNA. NUOVO PAROSSISMO IN ARRIVO, IN AUMENTO IL TREMORE VULCANICO

L’Etna pronto al 14º parossismo.Dalle ore 01.40 si osserva la ripresa dell’attività stromboliana al cratere di Sud-Est e l’ampiezza media del tremore vulcanico mostra un incremento portandosi su valo...

L’Etna pronto al 14º parossismo.

Dalle ore 01.40 si osserva la ripresa dell’attività stromboliana al cratere di Sud-Est e l’ampiezza media del tremore vulcanico mostra un incremento portandosi su valori alti.

Il vento soffia, verso Sud-Est , con un po’ di fluttuazioni nel corso delle prossime ore, e quindi se ci sarà ricaduta di materiale piroclastico, colpirà le zone, nella fascia di Zafferana, Fleri, Santa Tecla, Guardia, Acireale, già riempite di cenere e lapilli più volte durante alcuni dei parossismi precedenti.