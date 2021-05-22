ETNA: NUOVO PAROSSISMO IN CORSO

BOLLETTINO INGV ORE 22.09L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che attraverso le telecamere di sorveglianza si osserva un aumento dell'attività stromboliana al...

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che attraverso le telecamere di sorveglianza si osserva un aumento dell'attività stromboliana al Cratere di Sud-Est.

Il modello previsionale indica la dispersione della nube eruttiva in direzione ENE.

Alle ore 22:00 UTC il tremore vulcanico in rapido aumento ha raggiunto valori alti. Le sorgenti del tremore sono localizzate in prossimità del Cratere di SE ad una profondità di circa 2.8 km s.l.m.. Il tasso di occorrenza degli eventi infrasonici è medio.

Non si osservano variazioni alle reti di monitoraggio delle deformazioni del suolo

L’Etna si sta preparando al prossimo evento parossistico??

Un deciso aumento del tremore vulcanico sta caratterizzando l’Etna nelle ultime ore.

Dalle ore 19.30, segnala l'INGV, si sta verificando un aumento dei segnali sismici ed infrasonici alle stazioni di monitoraggio dell’INGV, con emissioni di fumo e cenere bene evidenti.

BOLLETTINO INGV ORE 20.31

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che si osserva un aumento dell'attività esplosiva a carico del Cratere di Sud-Est.

L'attività stromboliana in corso è accompagnata da abbondante emissione di cenere. Il modello previsionale indica la dispersione della nube eruttiva in direzione E. a partire dalle ore 19:30 UTC si osserva un aumento dell'ampiezza del tremore vulcanico che attualmente è su valori medi. Le sorgenti del tremore sono localizzate in prossimità del Cratere di SE ad una profondità di circa 2.8 km s.l.m.. Il tasso di occorrenza degli eventi infrasonici è basso.

Le reti di monitoraggio delle deformazioni del suolo non mostrano allo stato attuale

deformazioni significative.

Ulteriori aggiornamenti verranno tempestivamente comunicati.