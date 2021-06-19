ETNA: NUOVO PAROSSISMO IN DIRETTA DALLE WEBCAM DELLA RETE
WEB CAM DA PATERNO' CANALE TEAM ETNA UNO CRATERI SOMMITALI DIRETTA DA MASCALI DIRETTA DA ZAFFERANAWEBCAM SCHIENA DELL'ASINOINGV ETNA GUIDE VULCANICHE L'Etna torna a farsi sentire, dalle ore 20.15...
L'Etna torna a farsi sentire, dalle ore 20.15 è iniziata, comunica l'INGV attività stromboliana al Cratere di Sud-Est.
In base al vento i territori a rischio ricaduta cenere vulcanica con associati lapilli sono tra Nicolosi-Pedara, Trecastagni, San Giovanni la Punta, Catania, Viagrande, Santa li Battiati e forse l’acese meridionale.
COMUNICATO INGV 20.57
L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che dalle ore 20.40 circa, si osserva un repentino incremento dell'attività stromboliana al Cratere di Sud-Est, che produce continua emissione di cenere. Sulla base del modello previsionale l'emissione di cenere prodotta dall'attività in corso si disperde in direzione
S.
Dalle ore 20.30 è iniziato un trabocco lavico diretto a sud-ovest.
Prosegue il trend diincremento dell'ampiezza media del tremore vulcanico con valori molto elevati. Il centroide delle sorgenti del tremore vulcanico è localizzato nell'area del Cratere di Sud-Est ad una elevazione di circa 2900-3000 m s.l.m.. Anche l'attività infrasonica si è intensificata e mostra una chiara tendenza ad incrementare sia nel tasso di accadimento
he nell'energia degli eventi infrasonici.
COMUNICATO INGV 20.24
L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che si osserva che dalle ore 20.15 è iniziata l'attività stromboliana al Cratere di Sud-Est. Tale attività è accompagnata da una modesta emissione di cenere.
Dalle 18.00 circa si è osservato un incremento dell'ampiezza media del tremore vulcanico i cui valori sono attualmente nel livello alto. Il centroide delle sorgenti del tremore vulcanico è localizzato nell'area del cratere di Sud-Est ad una quota di circa
2900-3000 m sul livello del mare.
Anche l'attività infrasonica, a partire dalle 19.25 circa ha mostrato un incremento nel numero e nell'energia dei transienti infrasonici.
Le reti di monitoraggio delle deformazioni del suolo mostrano modeste variazioni di tilt
alle stazioni sommitali.