ETNA: TORNA A FARSI SENTIRE, INTENSA ATTIVITÀ ESPLOSIVA LA NUBE ERUTTIVA HA RAGGIUNTO I 3,5 KM DI ALTEZZA

Neppure 24 ore è l'Etna si fa risentire.Dalle ore 18.20 l'ingv segnala una intensa attività esplosiva dal Cratere di Sud Est.Forti boati sono segnalati nei paesi pedemontani.In base al modello previs...

Neppure 24 ore è l'Etna si fa risentire.

Dalle ore 18.20 l'ingv segnala una intensa attività esplosiva dal Cratere di Sud Est.

Forti boati sono segnalati nei paesi pedemontani.

In base al modello previsionale la nube vulcanica si disperse verso Est

COMUNICATO DELLE ORE 18.44

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che comunica che dalle 16:20 UTC circa è in atto una intensa attività esplosiva dal Cratere di Sud Est. In base al modello previsionale la nube vulcanica si disperse verso E. L'analisi delle immagini di videosorveglianza mostrano che la nube vulcanica raggiunge un'altezza di 3500 m sul livello del mare.

Ulteriori aggiornamenti verranno tempestivamente comunicati.