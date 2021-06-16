ETNA. TREMORE VULCANICO RISALE A LIVELLI ALTI
Ennesimo episodio parossistico sull’Etna.Dalle ore dalle ore 13:32 circa, di oggi 16 Giugno 2021, l'INGV si osserva un repentino incremento dell'attività stromboliana al Cratere di Sud-Est, che produc...
Ennesimo episodio parossistico sull’Etna.
Dalle ore dalle ore 13:32 circa, di oggi 16 Giugno 2021, l'INGV si osserva un repentino incremento dell'attività stromboliana al Cratere di Sud-Est, che produce continua emissione di cenere che si disperde in area sommitale.
COMUNICATO INGV 13.45
L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che dalle ore 13:32 circa, si osserva un repentino incremento dell'attività stromboliana al Cratere di Sud-Est, che produce continua emissione di cenere che si disperde in area sommitale.
I prodotti dell'attività stromboliana superano l'orlo craterico ricadendo lungo i versanti del cratere.
L'ampiezza media del tremore vulcanico ha mostrato un repentino incremento dalle 12:50 portandosi su valori alti dove tuttora permane.
Le localizzazioni del centroide delle sorgenti sono nell'area del Cratere di Sud Est ad una
quota di 2900 m sopra il livello del mare.
L'attività infrasonica è in incremento ed è localizzata al Cratere di Sud Est