EURO 2020, SARÀ ITALIA-INGHILTERRA LA FINALE DOMENICA

Sarà l'Inghilterra a sfidare l'Italia per il titolo europeo domenica sera. A Wembley, battuta la Danimarca 21 ai supplementari (11 dopo 90')La formazione di Mancini tornerà a giocare l’ultimo match di...

Sarà l'Inghilterra a sfidare l'Italia per il titolo europeo domenica sera. A Wembley, battuta la Danimarca 21 ai supplementari (11 dopo 90')

La formazione di Mancini tornerà a giocare l’ultimo match di un europeo dopo nove anni, mentre l'Inghilterra disputerà la finale di un europeo per la prima volta nella loro storia.

L’atto finale dell’europeo si giocherà domenica 11 luglio, alle ore 21.00 a Wembley, a Londra. L’Inghilterra, dunque, giocherà il match conclusivo di Euro2020 davanti al proprio pubblico.

La finale degli Europei sarà visibile in diretta su Rai 1 e Sky Sport. Inoltre sarà disponibile anche in diretta streaming sulle piattaforme Sky Go, Rai Play e Now.

PRECEDENTI Italia - Inghilterra

• Le squadre si sono affrontate 27 volte, con gli Azzurri vincenti 11 volte contro le otto dell'Inghilterra; otto i pareggi.

• L'Italia non ha vinto nemmeno una volta nei primi otto incontri; l'Inghilterra ha vinto una sola volta negli ultimi sette precedenti.

• L'Inghilterra ha subito l'eliminazione da EURO nei due precedenti contro l'Italia. Il gol sul finale di Marco Tardelli ha regalato la vittoria per 1-0 agli Azzurri nella fase a gironi del 1980, mentre nei quarti di finale del 2012 l'Italia ha vinto ai rigori (grazie a un cucchiaio alla Panenka dagli 11 metri di Andrea Pirlo).

• L'Italia non ha mai perso contro l'Inghilterra in una fase finale tra Mondiali ed Europei. Tra questi risultati in favore degli Azzurri spiccano la vittoria nella finale del terzo posto della Coppa del Mondo FIFA del 1990 e quella nella fase a gironi del 2014 EURO.