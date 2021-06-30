EUROPEI, IL GOVERNO BRITANNICO AI TIFOSI: "NON ANDATE A ROMA"

Il governo britannico ha invitato i tifosi inglesi ad evitare la trasferta di Roma, dove sabato la nazionale allenata da Southgate affronterà l'Ucraina nel quarto di finale di Euro 2020.Per chi arriva...

Per chi arriva dal Regno Unito è previsto in Italia la quarantena di 5 giorni, una misura che dovrebbe scoraggiare i supporters inglesi dal mettersi in viaggio. Ma, all'indomani della vittoria sulla Germania, le autorità hanno voluto rafforzare il messaggio. "La nostra richiesta è di tifare la nazionale da casa, ed esultare davanti alla tv più forte che si può", ha dichiarato oggi Anne Marie Trevelyan, Sottosegretaria al Commercio. "La sfida è farci sentire fino a Roma - ha aggiunto la Trevelyan - sono sicuro che sapremo sfruttare l'occasione per sostenere al meglio la nostra fantastica nazionale".

Questa invece la posizione ufficiale di Alessio D'Amato, assessore alla Sanità della Regione Lazio che si è espresso così sulla vicenda: "La prossima tappa degli Europei di calcio porterà tifosi provenienti dall'estero a Roma il 3 luglio per la partita Inghilterra-Ucraina. Ricordo che è in vigore, per motivi di contrasto alla pandemia e alla variante Delta, l'ordinanza per la quarantena di 5 giorni rivolta a tutti coloro che provengono dalla Gran Bretagna, la quarantena deve essere rispettata".

Potenziamento dei controlli agli aeroporti, alle stazioni e anche sulle principali arterie autostradali. Il Viminale, secondo quanto si apprende, sta lavorando ad un piano per rafforzare le verifiche in vista del quarto di finale degli Europei tra Inghilterra e Ucraina, che potrebbe portare sabato a Roma migliaia di tifosi.

L'ordinanza che prevede l'obbligo di tampone e la quarantena di 5 giorni per tutti coloro che arrivano dalla Gran Bretagna, fanno inoltre notare fonti qualificate, "verrà fatta rispettare alla lettera" e "non saranno concesse deroghe".