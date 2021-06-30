95047

EUROPEI, IL GOVERNO BRITANNICO AI TIFOSI: "NON ANDATE A ROMA"

Il governo britannico ha invitato i tifosi inglesi ad evitare la trasferta di Roma, dove sabato la nazionale allenata da Southgate affronterà l'Ucraina nel quarto di finale di Euro 2020.Per chi arriva...

A cura di Redazione Redazione
30 giugno 2021 17:32
EUROPEI, IL GOVERNO BRITANNICO AI TIFOSI: "NON ANDATE A ROMA" -
News
Condividi

Il governo britannico ha invitato i tifosi inglesi ad evitare la trasferta di Roma, dove sabato la nazionale allenata da Southgate affronterà l'Ucraina nel quarto di finale di Euro 2020.

Per chi arriva dal Regno Unito è previsto in Italia la quarantena di 5 giorni, una misura che dovrebbe scoraggiare i supporters inglesi dal mettersi in viaggio. Ma, all'indomani della vittoria sulla Germania, le autorità hanno voluto rafforzare il messaggio. "La nostra richiesta è di tifare la nazionale da casa, ed esultare davanti alla tv più forte che si può", ha dichiarato oggi Anne Marie Trevelyan, Sottosegretaria al Commercio. "La sfida è farci sentire fino a Roma - ha aggiunto la Trevelyan - sono sicuro che sapremo sfruttare l'occasione per sostenere al meglio la nostra fantastica nazionale".

Questa invece la posizione ufficiale di Alessio D'Amato, assessore alla Sanità della Regione Lazio che si è espresso così sulla vicenda: "La prossima tappa degli Europei di calcio porterà tifosi provenienti dall'estero a Roma il 3 luglio per la partita Inghilterra-Ucraina. Ricordo che è in vigore, per motivi di contrasto alla pandemia e alla variante Delta, l'ordinanza per la quarantena di 5 giorni rivolta a tutti coloro che provengono dalla Gran Bretagna, la quarantena deve essere rispettata".

Potenziamento dei controlli agli aeroporti, alle stazioni e anche sulle principali arterie autostradali. Il Viminale, secondo quanto si apprende, sta lavorando ad un piano per rafforzare le verifiche in vista del quarto di finale degli Europei tra Inghilterra e Ucraina, che potrebbe portare sabato a Roma migliaia di tifosi.

L'ordinanza che prevede l'obbligo di tampone e la quarantena di 5 giorni per tutti coloro che arrivano dalla Gran Bretagna, fanno inoltre notare fonti qualificate, "verrà fatta rispettare alla lettera" e "non saranno concesse deroghe".

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047