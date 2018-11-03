EX OPERAIO GELA, SEPPELLIVO RIFIUTI ENI

Il procuratore di Gela, Fernando Asaro, conferma che è stata avviata un'indagine dopo la testimonianza di Emanuele Pistritto, 70 anni, che ieri davanti alle telecamere del programma "Nemo", su Rai2, h...

