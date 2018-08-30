FACCIAMOCI GRANDI CON UN PICCOLO GESTO: AIUTIAMO LA MENSA SOCIALE LA BISACCIA DEL PELLEGRINO

Gli organi di informazione di Paternò invitano tutte le associazioni presenti nel nostro territorio e i cittadini a dare un piccolo contributo per il sostegno della Bisaccia del Pellegrino che, come s...

Gli organi di informazione di Paternò invitano tutte le associazioni presenti nel nostro territorio e i cittadini a dare un piccolo contributo per il sostegno della Bisaccia del Pellegrino che, come sappiamo, da tempo - grazie ai volontari delle diverse parrocchie - fornisce quotidianamente un pasto caldo a circa 70 persone.

Purtroppo le dispense sono quasi vuote, ed espletare questo servizio di carità diventa difficile.

Pertanto chiediamo a tutti un piccolo gesto, perché l’unione - da sempre - fa la forza.

Le derrate alimentari, per chi volesse, possono essere consegnate direttamente alla sede della Bisaccia in via Vittorio Emanuele, 357 - tutti i giorni, escluso il sabato e i festivi, dalle 16.30 alle 20.30.

Per chi potesse, sarebbe gradita e auspicabile anche una piccola donazione in denaro affinché la mensa sociale possa disporre dei fondi raccolti secondo le necessità.

Grazie infinite a tutti voi.