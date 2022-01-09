FACEBOOK DIVENTA META, E IL POST BUFALA SULLA NUOVA REGOLA DELLE FOTO È NUOVAMENTE VIRALE

Approfittando del cambio del nome dell’azienda di Mark Zuckerberg, oggi Meta e non più Facebook, i soliti buontemponi hanno pensato di rilanciare il post “Bufala” sulla nuova regola di Facebook e le c...

Approfittando del cambio del nome dell’azienda di Mark Zuckerberg, oggi Meta e non più Facebook, i soliti buontemponi hanno pensato di rilanciare il post “Bufala” sulla nuova regola di Facebook e le conseguenti implicazioni sulla privacy.

Non è vero che le nuove regole di Meta (nome nuovo della società), dopo il cambio, permettono all’azienda di utilizzare le foto degli utenti.

Si tratta solo di un messaggio fuorviante e non vero, perché accettando le condizioni di Facebook, la legge ci protegge già e questo messaggio non ha nessuna validità. Meta non ha dato alcuna notizia del cambio di regole in tal senso ed i Termini di Servizio sono rimasti gli stessi, anzi Facebook stesso ha fatto sapere che il nome dell’azienda è cambiato ma: "la nostra politica sui dati e i termini di servizio rimangono in vigore, e questo cambiamento di nome non influisce su come usiamo o condividiamo i dati".

Si tratta di una notizia falsa, che torna ciclicamente a circolare su Facebook e a ottenere condivisioni.

Di seguito il messaggio bufala che sta girando in questi giorni:

Domani inizia la nuova regola Facebook/Meta dove le tue foto possono essere usate. Non dimenticate che la scadenza è oggi!!! Può essere usato nei contenziosi contro di te. Tutto ciò che pubblicherai sarà reso pubblico da oggi - compresi i messaggi. Non ti costa niente di più di un semplice copia e incolla. Meglio prevenire in anticipo che intrecci legali e scuse dopo.

"Non autorizzo Facebook / Meta o nessuna delle organizzazioni legate a Facebook/Meta a usare le mie immagini, informazioni, messaggi o post, né in passato né in futuro. Con questo comunicato comunico su Facebook/Meta che è severamente vietato copiare, notificare o intraprendere qualsiasi altra mia azione in base a questo profilo e/o ai suoi contenuti. I contenuti di questo profilo sono informazioni private e riservate. La violazione della privacy può essere punita dalla legge: Facebook/Meta è ora un'istituzione pubblica. "

FATE COPIA/INCOLLA