FALSO DENTISTA ESERCITAVA NL PALERMITANO DA SETTE ANNI: DUE DENUNCE DELLA GDF

I finanzieri della tenenza della guardia di finanza di Carini hanno individuato un falso odontoiatra che operava sprovvisto dei titoli e delle abilitazioni necessarie per l’esercizio della professione...

I finanzieri della tenenza della guardia di finanza di Carini hanno individuato un falso odontoiatra che operava sprovvisto dei titoli e delle abilitazioni necessarie per l’esercizio della professione. In particolare, a seguito di mirata attività di intelligence economico-finanziaria, le fiamme gialle acquisivano notizie sull’esercizio abusivo dell’attività. Dopo l’indagine si è sviluppato l’intervento ispettivo che ha consentito di appurare che effettivamente nel locale una persona esercitava abusivamente la professione di medico odontoiatra da circa 7 anni, circostanza confermata anche da numerosi ignari clienti.

Con lo scopo di nascondere l’attività illecita ed eludere gli eventuali controlli, il soggetto, a partire dallo scorso mese di novembre, ha fatto risultare che nello studio esercitasse la professione medica un odontoiatra regolarmente iscritto all’albo provinciale degli odontoiatri di Palermo ed in possesso, quindi, di tutti i titoli autorizzativi.

Questo artificio, secondo i finanzieri, è stato già oggetto di una pronuncia della Corte di Cassazione che, in tema di esercizio abusivo della professione medica, ha sentenziato che “risponde a titolo di concorso nel reato di esercizio di professione abusiva anche il responsabile di uno studio medico che consenta o agevoli lo svolgimento dell’attività da parte di soggetto che egli sa non essere munito di abilitazione”.

Pertanto, entrambi sono stati denunciati a piede libero alla Procura di Palermo per esercizio abusivo della professione.