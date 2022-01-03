FAMIGLIA DISPERSA SULL’ETNA, SALVATA DAL SOCCORSO ALPINO E DAI VIGILI DEL FUOCO

Allertati dal SAGF, la stazione Etna Nord del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano insieme a due squadre dei Vigili del Fuoco, una del Distaccamento di Riposto e l’altra della sede distaccata dei...

Allertati dal SAGF, la stazione Etna Nord del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano insieme a due squadre dei Vigili del Fuoco, una del Distaccamento di Riposto e l’altra della sede distaccata dei volontari di Linguaglossa, sono intervenuti nel tardo di pomeriggio di domenica 2 gennaio per una famiglia di due adulti e due bambini che, per la sopraggiunta oscurità e per il terreno innevato, aveva perso il sentiero nella zona dei Monti Sartorius sul versante nord dell’Etna, durante il rientro da un’escursione.

Mentre la nostra squadra d’intervento si metteva in contatto telefonico con i malcapitati per tranquillizzarli e comunicare loro che li avrebbero raggiunti in breve tempo, uno dei nostri tecnici, già presente presso il Rifugio Citelli, insieme ai Vigili del Fuoco anch’essi intervenuti, individuava rapidamente il gruppo di escursionisti, che si presentavano infreddoliti ma in buone condizioni di salute, per recuperarli e accompagnarli fino all’uscita del sentiero.

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico #CNSAS, in caso di incidenti in montagna, su pareti di roccia, sentieri, grotte, gole fluviali, ambienti innevati o in caso di dispersi in ambiente impervio è allertabile mediante il Numero Unico di Emergenza (NUE) 112, specificando che si richiede un intervento di soccorso sanitario in ambiente impervio o a rischio evolutivo sanitario. Una volta che la centrale 112 ha passato la richiesta di soccorso alla centrale operativa 118, è necessario richiedere esplicitamente agli operatori della centrale 118 l’intervento del Soccorso Alpino e Speleologico per la risoluzione dell’incidente in ambiente impervio.