Militello in Val di Catania Notte da film: banda delle spaccate in fuga, Carabinieri bloccati con un escavatore

Intercettato nella notte un convoglio di circa 8 veicoli. I malviventi abbandonano tre mezzi rubati e riescono a fuggire. Trovati anche chiodi a tre punte.

Colpo non riuscito nella notte per una banda delle cosiddette “spaccate”, in procinto di tentare l’assalto nel territorio del comune di Militello in Val di Catania.

Alle 2:00 di notte, una pattuglia di militari dell’Arma della Compagnia di Palagonia, impegnata in un servizio di perlustrazione, ha intercettato, in una delle vie di accesso al paese, una colonna di circa 8 veicoli tra cui un mezzo pesante.

Sospettando che vi fosse in atto il tentativo di porre in essere un’azione criminosa in danno di qualche istituto di credito o altra attività commerciale della zona, gli operanti hanno subito iniziato l’inseguimento della colonna di mezzi, in coordinamento con la Centrale Operativa che ha immediatamente allertato le altre pattuglie in servizio di controllo del territorio.

Ad un cero punto, i malviventi, durante la fuga, hanno sbarrato la strada con l’autocarro cassonato con un escavatore caricato, abbandonandolo nel mezzo della carreggiata e ostacolando l’intervento dei militari.

Il gruppo ha lasciato in strada anche un furgone con il tetto tagliato ed un’utilitaria.

I malviventi, si sono poi allontanati fulmineamente, facendo perdere le loro tracce, salendo a bordo di altre autovetture.

I Carabinieri hanno recuperato 3 mezzi abbandonati, risultati rubati nelle province di Catania e Siracusa, tra cui un’utilitaria nel cui bagagliaio è stata trovata una cassetta piena di chiodi artigianali a tre punte che, verosimilmente, avrebbero utilizzato dopo il colpo per forare le gomme degli inseguitori e agevolare la fuga.

Tutti i veicoli sono stati posti sotto sequestro per consentire i successivi rilievi tecnici mentre i Carabinieri della Compagnia di Palagonia stanno svolgendo tutte le indagini necessarie a ricostruire l’accaduto e risalire così all’identità dei responsabili.