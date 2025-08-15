Ferragosto con allerta gialla in Sicilia centro-orientale: attesi temporali su diversi settori dell’isola

PALERMO – La Protezione Civile regionale ha diramato per venerdì 15 agosto un avviso di allerta gialla per la Sicilia centro-orientale, a causa della possibilità di precipitazioni e temporali localmen...

PALERMO – La Protezione Civile regionale ha diramato per venerdì 15 agosto un avviso di allerta gialla per la Sicilia centro-orientale, a causa della possibilità di precipitazioni e temporali localmente intensi. Le zone interessate comprendono i settori settentrionali, centrali ed orientali dell’isola, le aree joniche settentrionali e centrali e i territori centro-orientali. In queste aree sono previste condizioni di instabilità con rovesci sparsi, possibili temporali e raffiche di vento.

Sul resto della regione, la situazione dovrebbe mantenersi più stabile, con nuvolosità irregolare alternata ad ampie schiarite, rimanendo sostanzialmente ai margini dei fenomeni. Le autorità raccomandano prudenza negli spostamenti e invitano la popolazione a seguire gli aggiornamenti meteo, soprattutto nelle zone soggette a criticità idrogeologiche.

Nel frattempo, la natura ha regalato uno spettacolo inaspettato. Nel pomeriggio di oggi, un improvviso temporale ha investito la zona sommitale dell’Etna, lasciando un manto bianco che ha ricoperto crateri e pendii più alti. Un fenomeno insolito per il mese di agosto, visibile da gran parte della provincia etnea e capace di suscitare stupore tra residenti e turisti.

Dalla costa ai paesi pedemontani, l’immagine è quella di un vulcano in pieno inverno, in netto contrasto con le temperature elevate delle zone a valle. Secondo i meteorologi, non si tratterebbe di neve vera e propria, ma di grandine o neve granulare caduta in quota durante il temporale.

Le immagini della cima imbiancata hanno rapidamente fatto il giro dei social, tra commenti entusiasti e scettici. C’è chi non crede sia possibile vedere l’Etna innevata a Ferragosto e chi, invece, conferma la scena con foto e testimonianze dirette. Ancora una volta, il “gigante” siciliano dimostra la sua capacità di unire fuoco e ghiaccio, estate e inverno, in uno spettacolo naturale senza eguali.