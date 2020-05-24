FESTA DELLA CONSOLAZIONE 2020

Pubblichiamo gli orari delle Sante messe che saranno celebrate nel sagrato del Santuario e le modalità di svolgimento della festa.SABATO 30 MAGGIOORE 06,00 - Messa dell'aurora.(per tutta la mattinata...

Pubblichiamo gli orari delle Sante messe che saranno celebrate nel sagrato del Santuario e le modalità di svolgimento della festa.

SABATO 30 MAGGIO

ORE 06,00 - Messa dell'aurora.

(per tutta la mattinata sarà possibile fermarsi brevemente dinanzi ai simulacri per un momento di preghiera personale rispettando il distanziamento sociale, secondo un percorso che verrà organizzato e gestito dai volontari del santuario delegati alla sicurezza e dalla confraternita)

ore 19,30 - Santa messa.

DOMENICA 31 MAGGIO

ore 10,00 - Santa messa in Santuario

ore 19,30 - Santa Messa

Secondo decreto ministeriale, sarà possibile partecipare alle celebrazioni all'aperto nel rispetto delle seguenti normative:

• DISPOSITIVI DI SICUREZZA SANITARIA OBBLIGATORI

• SERVIZI IGIENICI NON ACCESSIBILI

•RISPETTO DELLA DISTANZA SANITARIA

•EVITARE ASSEMBRAMENTI