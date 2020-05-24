FESTA DELLA CONSOLAZIONE 2020
Pubblichiamo gli orari delle Sante messe che saranno celebrate nel sagrato del Santuario e le modalità di svolgimento della festa.
SABATO 30 MAGGIO
ORE 06,00 - Messa dell'aurora.
(per tutta la mattinata sarà possibile fermarsi brevemente dinanzi ai simulacri per un momento di preghiera personale rispettando il distanziamento sociale, secondo un percorso che verrà organizzato e gestito dai volontari del santuario delegati alla sicurezza e dalla confraternita)
ore 19,30 - Santa messa.
DOMENICA 31 MAGGIO
ore 10,00 - Santa messa in Santuario
ore 19,30 - Santa Messa
Secondo decreto ministeriale, sarà possibile partecipare alle celebrazioni all'aperto nel rispetto delle seguenti normative:
• DISPOSITIVI DI SICUREZZA SANITARIA OBBLIGATORI
• SERVIZI IGIENICI NON ACCESSIBILI
•RISPETTO DELLA DISTANZA SANITARIA
•EVITARE ASSEMBRAMENTI