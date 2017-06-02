FESTA DELLA REPUBBLICA 2017 - FOTO
Settantunesimo anniversario della fondazione della Repubblica, un corteo è partito da Palazzo Alessi sino a giungere al monumento ai caduti di piazza Santa Barbara per deporre una corona d’alloro
A cura di Redazione
02 giugno 2017 16:44
