FESTA DELLA REPUBBLICA 2017 - FOTO

Settantunesimo anniversario della fondazione della Repubblica, un corteo è partito da Palazzo Alessi sino a giungere al monumento ai caduti di piazza Santa Barbara per deporre una corona d’alloro

A cura di Redazione Redazione
02 giugno 2017 16:44
FESTA DELLA REPUBBLICA 2017 - FOTO -
