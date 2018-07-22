FESTA DELLA TRASLAZIONE DELLE RELIQUIE DI SANTA BARBARA 2018 – PROGRAMMA
Definita anche festa di Santa Barbara di mezza estate ha luogo il 27 luglio e rievoca la traslazione delle reliquie della santa.
Tale festività trae origine quando nel 10 luglio 1660 venne donata ai giurati di Paternò la reliquia del braccio della santa da parte di frà Stefano de Marines dell’ordine dei predicatori, del convento di Messina e il 27 luglio del 1667 venne donata alla chiesa di Santa Barbara.
Il 27 luglio del 1731 i padri benedettini della chiesa della Gancia di Paternò donarono un’altra reliquia di santa Barbara alla chiesa della santa patrona.
PROGRAMMA 2018Triduo di preparazione
MARTEDI 24 LUGLIO
Ore 18.45 Nella Chiesa di San Domenico, recita del S.Rosario e della coroncina di lode alla S.Padrona
Ore. 19.30 S.Messa
MERCOLEDI 25 LUGLIO
Ore 18.45 Nella Chiesa di Santa Barbara, recita del S.Rosario e della coroncina di lode alla S.Padrona
Ore. 19.30 S.Messa
GIOVEDI 26 LUGLIO
Ore 19.30 Nella Chiesa della Gancia, S.Messa solenne. Seguirà la processione con le reliquie della S.Padrona fino alla Chiesa di S.Barbara
Ore. 20.30 Canto dei Vespri Solenni in onore della S.Padrona e benedizione con le Sacre Reliquie
VENERDI 27 LUGLIO
Ore 08.00 Scampanio festoso e spari di bombe al Castello Normanno
Ore 08.45 Svelata del venerato Simulacro della Santa Padrona (le reliquie saranno esposte per l’intera giornata)
Ore 09.00 e 10.30 S.Messa
Ore 18.30 Coroncina di Lode alla Santa Padrona
Ore 19.00 L'Amministrazione Comunale dal Palazzo di Città, corteo raggiungerà la Chiesa di Santa Barbara, per offrire a nome della cittadinanza , l'olio per la lampada votiva che arde nell'altare della Santa, come segno di gratitudine per la sua costanze protezione sulla nostra città
Ore 19.30 Solenne concelebrazione Eucaristica presieduta da DON VITTORIO RIZZONE, O.S.B. Abate del Monastero di S.Martire della scale.
Ore 20.30 Processione delle reliquie e del Simulacro di S.Barbara per le seguenti vie: Piazza S.Barbara, Monastero, Teatro, Piazza S.F. di Paola, San Gaetano, Poggio, Piazza S.Barbara ove seguirà uno spettacoli pirotecnico (SARA’ TRASMESSA IN DIRETTA STREAMING SUI NOSTRI CANALI SOCIAL)
Ore. 21.00 Al rientro della processione, benedizione con le reliquie della S.Padrona e riposizione del Simulacro di S.Barbara nella sua cameretta