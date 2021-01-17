FESTA DI COMPLEANNO CON 30 INVITATI IN UNA LUDOTECA DI FLORIDIA: MULTE PER GENITORI E BAMBINI

Non lo dimenticheranno presto un compleanno di una bimba di 5 anni di Floridia, culminato con un blitz della Guardia di finanza che ha identificato, organizzatori ed ospiti, compresi i bambini. È avve...

Non lo dimenticheranno presto un compleanno di una bimba di 5 anni di Floridia, culminato con un blitz della Guardia di finanza che ha identificato, organizzatori ed ospiti, compresi i bambini. È avvenuto in una ludoteca di Floridia, a 15 chilometri da Siracusa.

Non curanti delle norme anti Covid, tutto era stato preparato nei minimi particolari, con tanto di torta e candeline. Secondo quanto si apprende, sarebbero stati poco più di una trentina gli invitati. Probabilmente trattandosi di una ludoteca che si trova alla periferia della città, gli organizzatori pensavano che tutto passasse inosservato. Ma le cose non sarebbero andate per il verso giusto.

Infatti, le fiamme gialle impegnate nel controllo del territorio per l’emergenza pandemica, si sono appostate all’ingresso del locale ed hanno cominciato a filmare i genitori che entravano per riprendere i loro figli. I finanzieri ha poi fatto irruzione nella ludoteca scoprendo che erano in corso festeggiamenti. Tutti i presenti sono stati identificati e sanzionati con 400 euro di multa, compresi i bambini ed i loro genitori. I proprietari della ludoteca sono stati segnalati al Questore di Siracusa.