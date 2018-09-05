FESTA DI MARIA SANTISSIMA BAMBINA - PROGRAMMA

PROGRAMMA LITURGICOTriduo di preparazioneMercoledi 5, giovedì 6, venerdi 7 settembreOre 17.30, Esposizione del Santissimo Sacramento e adorazione EucaristicaOre 17.45, Recita del Santo Rosario e Coron...

PROGRAMMA LITURGICO

Triduo di preparazione

Mercoledi 5, giovedì 6, venerdi 7 settembre

Ore 17.30, Esposizione del Santissimo Sacramento e adorazione Eucaristica

Ore 17.45, Recita del Santo Rosario e Coroncina a Maria Ss.Bambina

Ore 18.30, Celebrazione Eucaristica presieduta dal Rev.do Padre Pasquale Munzone, Parroco della Comunità Ecclesiale del Corpus Domini e di Santa Maria delle Grazie in Belpasso e Cerimoniere Arcivescovile.

Sabato 8 settembre

Festa della Natività della Beata Vergine Maria

Ore 8, annuncio dei festeggiamenti con sparo di bombe al Castello Normanno accompagnato dal rintocco delle campane della chiesa di Sant'Antonio Abate

Ore 8.30 Recita del Santo Rosario

Ore 9.00 Celebrazione Eucaristica presieduta dal Rev.do Padre Antonino Pennisi, Parroco della Comunità Ecclesiale di Santa Maria della Scala in Paternò

Ore 11.00, Celebrazione Eucaristica presieduta dal Rev.do Padre Nunzio Chirieleison, Parroco della Comunità Ecclesiale del Sacro Cuore in Paternò.

Seguirà la recita dell'Angelus.

Ore 17.30 Recita del Santo Rosario.

Ore 18.00, uscita del simulacro della Vergine Santissima Bambina con la partecipazione delle varie Associazioni e Confraternite della Parrocchia, e processione lungo Piazza Vittorio Veneto, via Santa Caterina, piazza Santa Barbara, via Monastero e piazza Indipendenza.

Solenne ingresso nella chiesa Parrocchiale Ex Monastero ove sarà celebrata la solenne luturgia Eucaristica presieduta dal Rev.do Padre Salvatore Patanè, Prevosto Parroco Chiesa Madre. Seguirà l'atto di affidamento a Santa Maria dell'Alto, Titolare della Parrocchia.

Al termine della Celebrazione, la processione della Vergine Santissima, proseguirà per Piazza Indipendenza, Via Roma e Piazza Vittorio Veneto ove sarà eseguito uno spettacolo pirotecnico.

Rientro della Vergine Santissima nella chiesa di Sant'Antonio Abate.

MANIFESTAZIONI RICREATIVO CULTURALI

Giovedì 6 settembre, ore 20.00, Natività di Maria e dono della Vita

Riflessioni a 40anni dall'approvazione della legge 194 sull'interruzione volontaria di gravidanza.

Interverranno, Barbara Crupi, Direttrice del Consultorio familiare Il CAMMINO

Rosaria Parisi, docente di religione presso i licei statali "Fermi" e "De Sanctis" in Paternò

Salvatore Galata', bioeticista.

Venerdì 7 settembre ore 20.00

Concerto in onore di Maria Ss. Bambina,dell'Ensemble da camera dei MAESTRI CONIGLIO con la partecipazione del soprano IOLE PATRONAGGIO.