FESTA DI SAN PIO DA PIETRELCINA, RELIQUIA PRESSO LA CHIESA DEL SACRO CUORE A PATERNÒ.
TRIDUO DI PREPARAZIONE
LUNEDÌ’ 20 SETTEMBRE 2021
Ore 18,00: Coroncina al Sacro Cuore di Gesù.
Ore 18,30: Santa Messa, durante la quale sarà amministrato il sacramento dell’Unzione degli Infermi e la
benedizione con la reliquie del Santo.
MARTEDÌ' 21 SETTEMBRE 2021
Ore 18,00: Coroncina al Sacro Cuore di Gesù.
Ore 18,30: Santa Messa e benedizione con la reliquia del Santo e a seguire Adorazione Eucaristica.
MERCOLEDÌ' 22 SETTEMBRE 2021
Ore 18,00: Coroncina al Sacro Cuore di Gesù.
Ore 18,30: Santa Messa e benedizione con la reliquia del Santo
~~~~~Preghiera alla Croce. ~~~~~
FESTA LITURGICA DI SAN PIO DA PIETRELCINA
GIOVEDI’ 23 SETTEMBRE 2021
Ore 18,00: Santo Rosario e Coroncina al Sacro Cuore di Gesù.
Ore 18,30: Santa Messa, durante la quale vi sarà la benedizione dei bambini con la partecipazione delle famiglie.
Processione alla grotta con la reliquia del Santo, e benedizione.
Dalle ore 16:30 alle 19:30 nelle vie limitrofe alla parrocchia spettacolo da parte degli sbandiatori.
Santo Rosario e coroncina al Sacro Cuore di Gesù saranno animate dal gruppo di preghiera San Pio.