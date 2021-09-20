FESTA DI SAN PIO DA PIETRELCINA, RELIQUIA PRESSO LA CHIESA DEL SACRO CUORE A PATERNÒ.

TRIDUO DI PREPARAZIONELUNEDÌ’ 20 SETTEMBRE 2021Ore 18,00: Coroncina al Sacro Cuore di Gesù.Ore 18,30: Santa Messa, durante la quale sarà amministrato il sacramento dell’Unzione degli Infermi e labened...

TRIDUO DI PREPARAZIONE

LUNEDÌ’ 20 SETTEMBRE 2021

Ore 18,00: Coroncina al Sacro Cuore di Gesù.

Ore 18,30: Santa Messa, durante la quale sarà amministrato il sacramento dell’Unzione degli Infermi e la

benedizione con la reliquie del Santo.

MARTEDÌ' 21 SETTEMBRE 2021

Ore 18,00: Coroncina al Sacro Cuore di Gesù.

Ore 18,30: Santa Messa e benedizione con la reliquia del Santo e a seguire Adorazione Eucaristica.

MERCOLEDÌ' 22 SETTEMBRE 2021

Ore 18,00: Coroncina al Sacro Cuore di Gesù.

Ore 18,30: Santa Messa e benedizione con la reliquia del Santo

~~~~~Preghiera alla Croce. ~~~~~

FESTA LITURGICA DI SAN PIO DA PIETRELCINA

GIOVEDI’ 23 SETTEMBRE 2021

Ore 18,00: Santo Rosario e Coroncina al Sacro Cuore di Gesù.

Ore 18,30: Santa Messa, durante la quale vi sarà la benedizione dei bambini con la partecipazione delle famiglie.

Processione alla grotta con la reliquia del Santo, e benedizione.

Dalle ore 16:30 alle 19:30 nelle vie limitrofe alla parrocchia spettacolo da parte degli sbandiatori.

Santo Rosario e coroncina al Sacro Cuore di Gesù saranno animate dal gruppo di preghiera San Pio.