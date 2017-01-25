FESTA DI SAN BIAGIO 2017: IL PROGRAMMA

Giorno 3 Febbraio la Chiesa Cattolica ricorda la figura di San Biagio. Ed a Paternò nel giorno della ricorrenza del Martire si celebreranno tre Sante Messe (alle ore 8,30/10,30 e 19) in ognuna delle...

Giorno 3 Febbraio la Chiesa Cattolica ricorda la figura di San Biagio. Ed a Paternò nel giorno della ricorrenza del Martire si celebreranno tre Sante Messe (alle ore 8,30/10,30 e 19) in ognuna delle quali c’è la benedizione del pane e “della gola”, così come vuole la tradizione: “Per intercessione di San Biagio, Vescovo e Martire, Dio ti liberi dal mal di gola e da ogni altro male. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen”.

MESSAGGIO DEL PARROCO:

Carissimi,

ancora una volta il Signore ci dona la grazie di celebrare la Solennità di S.Biagio. Il cuore della solennità è il cuore stesso della Chiesa, l'Eucaristia; tutto il resto serve a prepararci all'incontro con Gesù Eucaristia, perché è li che facciamo l'esperienza della comunione con Gesù', con le sorelle e i fratelli pellegrini sulla terra, con i fedeli defunti e con i Santi, che sono nella pienezza della gloria. E' nell'Eucaristia che incontriamo S.Biagio e con lui ringraziamo Dio e gli chiediamo che il pane eucaristico che riceviamo fortifichi e rinnovi la nostra comunità, perché custodisca sempre il dono della fede e cammini fiduciosa sulla via segnata dal Santi. Perciò, vi chiedo di pregare per tutti i fedeli e, in particolare, per noi pastori, Vescovi, sacerdoti e diaconi, perché, guardando insieme a voi all'esempio di S.Biagio, possiamo camminare insieme, fedeli e pastori, verso la Gerusalemme del cielo.

Buona festa di San Biagio!

Padre Enzo

PROGRAMMA: