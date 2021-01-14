FISCO, ACCESSO AI SERVIZI DI ENTRATE E RISCOSSIONE ANCHE SOLO CON LA CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA

Dal 12 gennaio anche coloro che non sono in possesso delle credenziali dei servizi telematici dell'Agenzia Entrate ed Agenzia Entrate-Riscossione (Fisconline ed Entratel) o di Spid (il Sistema Pubblic...

Dal 12 gennaio anche coloro che non sono in possesso delle credenziali dei servizi telematici dell'Agenzia Entrate ed Agenzia Entrate-Riscossione (Fisconline ed Entratel) o di Spid (il Sistema Pubblico di Identità Digitale) potranno accedere all'area autenticata dei rispettivi siti delle Agenzie tramite la Carta d'Identità Elettronica (CIE), il sistema di autenticazione previsto dal Codice dell'amministrazione digitale e che permetterà ai contribuenti, in particolare in questo periodo di emergenza sanitaria, di utilizzare i servizi online e gestire la propria situazione debitoria senza la necessità di andare allo sportello.

Il servizio "Entra con CIE" permetterà di autenticarsi ai servizi online abilitati dell'Agenzia con tre diverse modalità:

Desktop: l'accesso al servizio avviene mediante un computer a cui è collegato un lettore di smart card contactless per la lettura della CIE. Per abilitare il funzionamento della CIE sul proprio computer è necessario installare prima il "Software CIE ".

Mobile: l'utente accede al servizio mediante uno smartphone dotato di interfaccia NFC e dell'app "Cie ID" e con lo stesso effettua la lettura della CIE.

Desktop con smartphone: l'accesso al servizio avviene da computer e per la lettura della CIE, in luogo del lettore di smart card contactless, l'utente utilizza il proprio smartphone dotato di interfaccia NFC e dell'app "Cie ID".

La Carta d'Identità Elettronica (CIE) è uno strumento di identità digitale riconosciuto anche in Europa e può essere richiesta alla scadenza della propria carta d'identità o in seguito a smarrimento, furto o deterioramento presso il Comune di residenza o di dimora.

