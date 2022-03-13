FOGGIA, INCIDENTE SULLA A16, COINVOLTO MINIBUS DI UN ISTITUTO RELIGIOSO, BILANCIO PROVVISORIO 4 MORTI E 9 FERITI
Gravissimo il bilancio provvisorio di un terribile incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, 13 marzo, sulla autostrada A16 . Nel sinistro è rimasto coinvolto un furgoncino con a bordo un gruppo di suore, almeno una decina.
Il bilancio provvisorio è di 4 morti e di 9 feriti .
Per cause ancora in corso d'accertamento, il mezzo è uscito fuori strada e si è accartocciato.
Sul posto stanno operando alcune squadre dei vigili del fuoco. Sono intervenute tre ambulanze del 118 e l'elisoccorso.
Il traffico è rallentato, c'è una coda di 2 km tra lo svincolo di Candela e lo svincolo di Cerignola Ovestr. Il tratto tra Candela e il bivio A16/A14 Bologna-Taranto, è momentaneamente chiuso. Autostrade per l'Italia consiglia l'ingresso verso Canosa.
🔴 #Cerignola (FG), in corso dalle 18 intervento dei #vigilidelfuoco per un incidente che ha coinvolto sulla A16 il minibus di un istituto religioso. Al momento risultano 4 deceduti e 9 feriti [#13marzo 19:30]
— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) March 13, 2022