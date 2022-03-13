FOGGIA, INCIDENTE SULLA A16, COINVOLTO MINIBUS DI UN ISTITUTO RELIGIOSO, BILANCIO PROVVISORIO 4 MORTI E 9 FERITI

Gravissimo il bilancio provvisorio di un terribile incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, 13 marzo, sulla autostrada A16 . Nel sinistro è rimasto coinvolto un furgoncino con a bordo un gruppo di suore, almeno una decina.

Il bilancio provvisorio è di 4 morti e di 9 feriti .

Per cause ancora in corso d'accertamento, il mezzo è uscito fuori strada e si è accartocciato.

Sul posto stanno operando alcune squadre dei vigili del fuoco. Sono intervenute tre ambulanze del 118 e l'elisoccorso.

Il traffico è rallentato, c'è una coda di 2 km tra lo svincolo di Candela e lo svincolo di Cerignola Ovestr. Il tratto tra Candela e il bivio A16/A14 Bologna-Taranto, è momentaneamente chiuso. Autostrade per l'Italia consiglia l'ingresso verso Canosa.