FOLLIA A CATANIA: DONNA NUDA LANCIA VASI E OGGETTI DAL ERZO PIANO SU VIA ETNEA

Momenti di ordinaria follia in via Etnea a Catania. Una donna in preda ad una crisi di nervi ha cominciato a lanciare vasi e altri oggetti, tra gli oggetti lanciati anche una culla di un bambino, oltre a diversi giocattoli dal balcone della sua abitazione.

Il fatto si è verificato in una una palazzina di via Etna alta a Catania, al terzo piano, per motivi ancora poco chiari ha iniziato a lanciare di tutto. Da elementi di arredo, vasti in terracotta e pezzi di mobilia.

Tutto il materiale è finito sulla strada provocando intralcio alle auto in transito. Tutta la scena è stata immortalata da alcuni passanti e diffusa sui social suscitando ilarità mista a preoccupazione. Per fortuna nessun ferito ma parecchi disagi per gli automobilisti in transito.

Sono state allertate le forze dell’ordine per bloccare la donna. Sul posto è presente la Polizia locale di Catania.