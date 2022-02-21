FORTE PAROSSISMO IN CORSO SUL'ETNA, NUBE VULCANICA ALTA 10 KM

Forte parossismo in corso sull'EtnaE' in corso una fontana di lava al Cratere di Sud Est. La nube vulcanica ha raggiunto un'altezza di circa 10 km, sulla base del modello previsionale, si dirige verso...

Forte parossismo in corso sull'Etna

E' in corso una fontana di lava al Cratere di Sud Est. La nube vulcanica ha raggiunto un'altezza di circa 10 km, sulla base del modello previsionale, si dirige verso Sud-Est.

In questi minuti si sta verificando una copiosa caduta di cenere nei comuni di Zafferana e Santa Venerina.

COMUNICATO ETNA DELLE ORE 12.24

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che E' in corso una fontana di lava al Cratere di Sud Est. La nube vulcanica ha raggiunto un'altezza di circa 10 km, sulla base del modello previsionale, si dirige verso Sud-Est.

Alle ore 10:40 UTC circa si osserva un ulteriore incremento dell'ampiezza media del tremore vulcanico che si attesta attualmente su livelli alti. Il centroide delle sorgenti del

tremore vulcanico continua ad essere localizzato nell'area del Cratere di SE ad una elevazione di circa 2800-2900 m al di sopra il livello del mare. Si osserva un incremento dell'attività infrasonica che risulta localizzata in prossimità del Cratere Bocca Nuova. Al momento non si registrano variazioni significative nei segnali di deformazione.

Ulteriori aggiornamenti verranno tempestivamente comunicati.