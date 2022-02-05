95047

FORTE SCOSSA DI MAGNITUDO 3.3 CON EPICENTRO A SANATA VENERINA

FLASHUna scossa terremoto si è verificata questa mattina, 05 Febbraio 2022 con epicentro a Santa Venerina.E' stata registrata alle ore 08.23 di magnitudo ML 3.3 nella zona: 2 km E Santa Venerina (CT))...

A cura di Redazione Redazione
05 febbraio 2022 08:57
FORTE SCOSSA DI MAGNITUDO 3.3 CON EPICENTRO A SANATA VENERINA -
News
Condividi

FLASH

Una scossa terremoto si è verificata questa mattina, 05 Febbraio 2022 con epicentro a Santa Venerina.

E' stata registrata alle ore 08.23 di magnitudo ML 3.3 nella zona: 2 km E Santa Venerina (CT)),con coordinate geografiche (lat, lon) 37.681, 15.157 ad una profondità di 10 km.

Allarme sui social network con molte persone che dicono di aver sentito la scossa nella zona Jonica Etnea, segnalazioni che arrivano da Trecastagni, Mascalucia, Giarre, Acireale ,Milo,Zafferana etnea.

Non ci sono al momento segnalazione di danni a persone o cose.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV_OE (Catania).

DATI

Un terremoto di magnitudo ML 3.3 è avvenuto nella zona: 2 km E Santa Venerina (CT), il

05-02-2022 07:23:59 (UTC) 29 minuti, 56 secondi fa
05-02-2022 08:23:59 (UTC +01:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 37.681, 15.157 ad una profondità di 10 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OE (Catania).

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047