FORTE SCOSSA DI TERREMOTO CON EPICENTRO A MILO DI MAGNITUDO 3.6

Forte scossa di terremoto si è verificata pochi minuti fa, precisamente alle ore 18.47 con epicentro a Milo.

L’epicentro è stato individuato a 11 km da Milo, con una profondità di solo 1 km. Numerosi gli abitanti che nelle vicinanze dell'epicentro e che sui Social hanno segnalato di aver avvertito la scossa. Al momento non si evidenziano danni a cose e persone causati dalla scossa.

Un ulteriore scossa si era verificata sempre nella giornata di oggi alle ore 17:54 con epicentro a Moio Alcantara, di magnitudo 3.1 ad una profondità di 16 km.

I DATI

Un terremoto di magnitudo ML 3.6 è avvenuto nella zona: 11 km W Milo (CT), alle ore 18:47:37 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 37.75, 15 ad una profondità di 1 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OE (Catania).

