Forte vento sulla A19: mezzo pesante si ribalta nei pressi dello svincolo di Termini Imerese

Un tir si inclinato e si è adagiato sul guard rail di un viadotto sull'autostrada Palermo-Catania a causa del forte vento. L'incidente si è verificato nella zona di Termini Imerese nella carreggiata verso Palermo.

I sanitari del 118 sono intervenuti per soccorrere l'autotrasportatore e portarlo in ospedale per accertamenti. In pochi minuti si sono formate code lunghe chilometri che hanno reso necessario l'intervento delle pattuglie della polizia stradale di Buonfornello per gestire il traffico. Durante l'intervento di un'autogru, il tratto autostradale è stato temporaneamente chiuso per consentire il recupero del mezzo pesante. Altri due tir si sono ribaltati per il forte vento sulle autostrade Palermo-Messina e Palermo-Mazara del Vallo. Gli aautisti non sono rimasti feriti.