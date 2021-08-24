FUGA DI GAS A PATERNÒ SUL POSTO NUCLEO NBCR VVF
A cura di Redazione
24 agosto 2021 19:06
FLASH
Il fatto è accaduto nel corso del pomeriggio, 24 agosto 2021 ed ha richiesto anche l’intervento del nucleo NBCR VVF:
I Vigili del Fuoco sono intervenuti in Via Renna per una fuga di gas.
Al momento sono in corso ulteriori misurazioni strumentali da parte del Nucleo NBCR VVF di Catania. La situazione continua ad essere monitorata.
Non si segnalano danni.
