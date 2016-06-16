95047

Fugge a un posto di blocco: rintracciato, è ai domiciliari

Il 23enne, ieri sera, non si è fermato all'alt dei carabinieri

A cura di Redazione Redazione
16 giugno 2016 12:45
TERRANOVA Cristian 24.09.1992
95047.it I carabinieri della Compagnia di Paternò hanno arrestato, in flagranza, il 23enne, paternese, Cristian Terranova con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.
Ieri sera, intorno alle 23:30, a bordo di uno scooter Honda SH 125, guidato senza casco, non si sarebbe fermato all’alt impostogli da una pattuglia dell’Arma travolgendo addirittura uno dei militari. Immediatamente ricercato è stato ritracciato ed ammanettato, dopo qualche ora, dai militari del Nucleo Operativo che, dopo le formalità di rito, lo hanno ristretto agli arresti domiciliari laddove attenderà il giudizio per direttissima. Il motociclo è stato sottoposto a sequestro.

