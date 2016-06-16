Fugge a un posto di blocco: rintracciato, è ai domiciliari

Il 23enne, ieri sera, non si è fermato all'alt dei carabinieri

TERRANOVA Cristian 24.09.1992

Ieri sera, intorno alle 23:30, a bordo di uno scooter Honda SH 125, guidato senza casco, non si sarebbe fermato all’alt impostogli da una pattuglia dell’Arma travolgendo addirittura uno dei militari. Immediatamente ricercato è stato ritracciato ed ammanettato, dopo qualche ora, dai militari del Nucleo Operativo che, dopo le formalità di rito, lo hanno ristretto agli arresti domiciliari laddove attenderà il giudizio per direttissima. Il motociclo è stato sottoposto a sequestro.