FUORI PERICOLO IL BIMBO DI 5 ANNI COLPITO DA MENINGITE

È fuori pericolo il piccolo Riccardo, il bimbo di appena 5 anni ricoverato da mercoledì sera al “Garibaldi” di Catania perché colpito da meningite.Dopo quattro giorni di angoscia e speranza, la notizi...

A cura di Redazione Redazione
04 febbraio 2019 11:06
È fuori pericolo il piccolo Riccardo, il bimbo di appena 5 anni ricoverato da mercoledì sera al “Garibaldi” di Catania perché colpito da meningite.

Dopo quattro giorni di angoscia e speranza, la notizia che tutti attendevano è giunta.

L’organismo del piccolo , che adesso è sveglio e respira autonomamente, ha risposto positivamente alla terapia che i sanitari hanno somministrato, tenendolo in coma farmacologico.

Mi ritrovai al buio
Senza arte né parte
come un albero Senza foglie
La strada all’ oscuro e senza uscita
Tuoni lampi e terremoto

Dal tuo viso scorge una luce
A suon di preghiere
E dalle note beate e soavi

Arriva dall’alto
il più grande di tutti
con l’inno Del canto della vita
Il SIGNORE

Dapprima l’avversario sul ki-va-là
con le armi in mano
Viene Spazzato via dal tuo cuor di leone

Armato di tenacia e cotanta voglia
di combattere il terribile nemico”Neisseria Meningitidis”
viene abbattuto
Abbiamo giocato la partita più importante e “VINTO LA COPPA DELLA VITA”

così il papà con un commovente post sul proprio profilo Facebook ha reso nota la lieta notizia.

 

 

