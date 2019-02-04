FUORI PERICOLO IL BIMBO DI 5 ANNI COLPITO DA MENINGITE
Dopo quattro giorni di angoscia e speranza, la notizi...
È fuori pericolo il piccolo Riccardo, il bimbo di appena 5 anni ricoverato da mercoledì sera al “Garibaldi” di Catania perché colpito da meningite.
Dopo quattro giorni di angoscia e speranza, la notizia che tutti attendevano è giunta.
L’organismo del piccolo , che adesso è sveglio e respira autonomamente, ha risposto positivamente alla terapia che i sanitari hanno somministrato, tenendolo in coma farmacologico.
Mi ritrovai al buio
Senza arte né parte
come un albero Senza foglie
La strada all’ oscuro e senza uscita
Tuoni lampi e terremoto
Dal tuo viso scorge una luce
A suon di preghiere
E dalle note beate e soavi
Arriva dall’alto
il più grande di tutti
con l’inno Del canto della vita
Il SIGNORE
Dapprima l’avversario sul ki-va-là
con le armi in mano
Viene Spazzato via dal tuo cuor di leone
Armato di tenacia e cotanta voglia
di combattere il terribile nemico”Neisseria Meningitidis”
viene abbattuto
Abbiamo giocato la partita più importante e “VINTO LA COPPA DELLA VITA”
così il papà con un commovente post sul proprio profilo Facebook ha reso nota la lieta notizia.