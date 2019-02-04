FUORI PERICOLO IL BIMBO DI 5 ANNI COLPITO DA MENINGITE

È fuori pericolo il piccolo Riccardo, il bimbo di appena 5 anni ricoverato da mercoledì sera al “Garibaldi” di Catania perché colpito da meningite.Dopo quattro giorni di angoscia e speranza, la notizi...

È fuori pericolo il piccolo Riccardo, il bimbo di appena 5 anni ricoverato da mercoledì sera al “Garibaldi” di Catania perché colpito da meningite.

Dopo quattro giorni di angoscia e speranza, la notizia che tutti attendevano è giunta.

L’organismo del piccolo , che adesso è sveglio e respira autonomamente, ha risposto positivamente alla terapia che i sanitari hanno somministrato, tenendolo in coma farmacologico.

Mi ritrovai al buio

Senza arte né parte

come un albero Senza foglie

La strada all’ oscuro e senza uscita

Tuoni lampi e terremoto

Dal tuo viso scorge una luce

A suon di preghiere

E dalle note beate e soavi

Arriva dall’alto

il più grande di tutti

con l’inno Del canto della vita

Il SIGNORE

Dapprima l’avversario sul ki-va-là

con le armi in mano

Viene Spazzato via dal tuo cuor di leone

Armato di tenacia e cotanta voglia

di combattere il terribile nemico”Neisseria Meningitidis”

viene abbattuto

Abbiamo giocato la partita più importante e “VINTO LA COPPA DELLA VITA”

così il papà con un commovente post sul proprio profilo Facebook ha reso nota la lieta notizia.