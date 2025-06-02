FURGONE IN FIAMME NELLA NOTTE A PATERNÒ: DANNEGGIATO MEZZO UTILIZZATO PER IL TRASPORTO DI BRACCIANTI AGRICOLI

Momenti di paura ieri sera a Paternò, dove un Fiat Ducato è stato avvolto dalle fiamme mentre si trovava parcheggiato in Piazza Nino La Russa, a poca distanza da Piazza Vittorio Veneto. L'incendio è s...

Momenti di paura ieri sera a Paternò, dove un Fiat Ducato è stato avvolto dalle fiamme mentre si trovava parcheggiato in Piazza Nino La Russa, a poca distanza da Piazza Vittorio Veneto.

L'incendio è scoppiato poco dopo le 23 e ha causato gravi danni al veicolo, utilizzato abitualmente per il trasporto di lavoratori agricoli.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona, allarmati dal fumo e dalle fiamme visibili dalla strada. Sul posto è intervenuta prontamente una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Paternò. Grazie al loro tempestivo intervento, si è riusciti a impedire che il rogo si propagasse ad altri veicoli parcheggiati nelle vicinanze, scongiurando conseguenze ancora più gravi.

Al momento non è stato possibile stabilire con certezza le cause del rogo, l’ipotesi più probabile resta quella di un guasto di natura elettrica, forse un corto circuito che avrebbe dato origine alle fiamme.

L’incendio ha anche distrutto parte dell’attrezzatura agricola che si trovava all’interno del furgone, causando ulteriori danni. Le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area si sono concluse dopo oltre un’ora di lavoro.

Le autorità stanno valutando eventuali ulteriori accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto.