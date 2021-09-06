Gambling online, DAZN “scende in campo” per allargare la propria offerta

Il gioco online, che continua imperterrito il suo boom, potrebbe arricchirsi. Non solo casinò online, betting ed altre tipologie di gioco. Presto la concorrenza potrebbe aumentare, con l’arrivo sulla...

Il gioco online, che continua imperterrito il suo boom, potrebbe arricchirsi. Non solo casinò online, betting ed altre tipologie di gioco. Presto la concorrenza potrebbe aumentare, con l’arrivo sulla scena del gaming di DAZN. Negli ultimi anni il gruppo inglese si è imposto come leader nel settore della fruizione della visione di contenuti a pagamento, acquistando in Italia i diritti esclusivi per la trasmissione della Serie A. Le sorprese potrebbero però non finire qui, perché la piattaforma streaming in voga del momento va verso l’ampliamento del proprio catalogo di offerte.

Ci ha pensato, a chiarire ogni dubbio, James Rushton, amministratore delegato di DAZN, in una intervista concessa alla BBC. La piattaforma, dalle parole del suo AD, va verso un’altra, grande rivoluzione. L’obiettivo dichiarato è quello di introdurre nuove attività di gambling, scommesse ed e-commerce: in futuro, nemmeno tanto lontano del resto, potrebbero entrare in gioco delle licenze per l’ingresso sul mercato del gioco d’azzardo di DAZN, destinata a diventare una piattaforma a 360 gradi da qui al prossimo anno ed aggregarsi ai migliori casinò online ADM presenti in Italia

Con l’ampliamento dell’offerta DAZN punta ad un aumento sostanziale degli abbonati: oggi sono circa 15 milioni in tutto il mondo, numeri imponenti che necessitano di una ulteriore crescita data la popolarità crescente del settore, oggi presente in Italia quanto in Germania fino al Giappone. Dalla parte del colosso londinese c’è sicuramente il prezzo, accessibile ed obbligatorio per fruire dei contenuti esclusivi. Il prezzo, comunque lievitato, resta accessibile e uno dei punti fissi dell’azienda. Nonostante il numero crescente di pagamenti per l’accesso a tutti i contenuti, Rushton non è preoccupato dalla “stanchezza per gli abbonamenti”, poiché a suo parere un appassionato di sport vorrà sempre seguire le sorti della sua squadra.

Rushton ha concluso il suo intervento focalizzandosi sul fatto che Dazn sia una spanna sopra alle comuni emittenti tradizionali: “Siamo più efficienti e più efficaci di un’emittente televisiva tradizionale. Possiamo mantenere la qualità del nostro prodotto e della nostra trasmissione, ma farlo su Internet”.