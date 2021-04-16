GARIBALDI- DI NESIMA: AUTO PRENDE FUOCO, TRAFFICO IN TILT

Momenti di paura intorno alle ore 13 all'altezza della rotonda di Nesima, a poca distanza dall’ospedale Garibaldi. Un autovettura ha preso fuoco, generando preoccupazione tra gli automobilisti in tran...

Momenti di paura intorno alle ore 13 all'altezza della rotonda di Nesima, a poca distanza dall’ospedale Garibaldi. Un autovettura ha preso fuoco, generando preoccupazione tra gli automobilisti in transito.

Sul luogo sono intervenuti gli uomini dei vigili del fuoco del capoluogo etneo che hanno provveduto a spegnere le fiamme che si erano propagate e mettere in sicurezza la zona.

Sono ancora da accertare le cause che hanno provocato l’incendio dell’autovettura.

Nessuna conseguenza, comunque, per le persone

Il traffico automobilistico che caratterizza quotidianamente l’area della rotonda sta subendo notevoli rallentamenti.