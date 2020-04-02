GEL DETERGENTE VENDUTO COME DISINFETTATE, FINANZA INDIVIDUA GROSSISTA NEL CATANESE

I Finanzieri della Compagnia di Catania, grazie alle sinergie investigative tra Comandi del Corpo, hanno coordinato e portato a termine un’operazione conclusasi con il sequestro di oltre 1.500 flaconi...

In particolare, le Fiamme Gialle catanesi hanno individuato un commerciante all’ingrosso di prodotti chimici per l’industria, operante nell’hinterland catanese, che deteneva presso il proprio magazzino, pronte per la spedizione, numerose confezioni di gel detergente riportanti la dicitura “disinfettante”, ma in realtà sprovviste delle specifiche autorizzazioni.

L’imprenditore è stato inoltre trovato in possesso della materia prima e degli imballaggi necessari al confezionamento del gel in flaconi.

Dall’esame dei documenti fiscali già emessi, i militari hanno ricostruito la filiera commerciale complessiva di circa 5.000 articoli, attraverso l’individuazione di clienti, costituiti principalmente da farmacie ed erboristerie, che si trovano in varie provincie siciliane e in Sardegna.

La successiva attività investigativa, eseguita anche mediante l’ausilio di altri Reparti del Corpo competenti per territorio, ha permesso di procedere al sequestro penale di tutte le confezioni di gel detergente poste in vendita.

Per questo motivo la denuncia non è scattata solo per il grossista ma anche per farmacisti, titolari di sanitarie ed erboristerie che avevano rivenduto o posto in vendita il gel detergente. per questo tutti sono stati segnalati alle rispettive Procure della Repubblica per il reato di frode nell’esercizio del commercio.